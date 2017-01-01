Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка в городе Дзержинский в Подмосковье

Свалка в городе Дзержинский в Подмосковье

Автор:
Виктория Егорова
Дата публикации:
21:27
  • 14
  • 0

Свалка в черте города Дзержинский Люберецкого района Подмосковья.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

96 0
08.09 10:00 | serpvideo.ru
Фура снесла бампер внедорожнику на перекрёстке в Серпухове (ВИДЕО)
39 1
31.08 20:54 | Хораськин Андрей
Мусорные кучи в Новочебоксарске
51 0
28.08 12:25 | Валентин Ерочкин
В Рузаевке улицу Терешковой превратили в свалку
157 0
21.08 12:41 | Вася Лебедев
Двор превратили в свалку в посёлке Килемары Республики Марий Эл
133 0
31.08 15:48 | denis947
На ТЭЦ-22 произошел пожар