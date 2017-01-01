Сотни горожан пришли познакомиться с новым парком Зарядье

Автор: tim777 Дата публикации: 17:36

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Ко дню города москвичи получили по истине долгожданный подарок - окончательно завершились работы по возведению новейшего парка "Зарядье". Уже сегодня на его территорию пришли полюбоваться сотни горожан и гостей столицы. Излюбленным и пожалуй, обязательным место для фотосессий стал парящий мост. Для некоторых любителей съёмок это ещё и новая точка обзора Московского Кремля и ближайших достопримечательностей. Из-за большого наплыва посетителей вход в парк пока ограничен и осуществляется только со стороны Б.Москворецкого моста через рамки металлоискателей. Остальная территория огорожена временными заборами, дабы не создавать стихийную толпу на территории. При этом для горожан открыта обновленная Москворецкая набережная по которой многие совершают прогулки.