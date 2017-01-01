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В городе Кургане даже голуби соблюдают ПДД

Автор:
andrei1111111111
Дата публикации:
21:26
  • 11
  • 0

В городе Кургане даже голуби соблюдают ПДД. Птица переходит проезжую часть по пешеходному переходу.

  • 11
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