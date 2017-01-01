В ДТП на Станционной улице пострадали 2 человека
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:57
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Около 18 часов вечера на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Станционной улице столкнулись 2 автомобиля: "Volvo" и "Mitsubishi ASX". Автомобиль "Вольво" под управлением девушки ехал по Станционной улице в сторону Локомотивного проезда. На пересечении с Гостиничным проездом слева выехал автомобиль "Mitsubishi". Произошло столкновение. После удара "Вольво" вылетела на тротуар, а "Mitsubishi" развернуло. В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля "Mitsubishi". Водитель после оказания первой помощи от госпитализации отказался, а пассажирку пришлось госпитализировать. Оба водителя утверждают, что они ехали каждый на свой зелёный сигнал светофора. Виновника ДТП определит группа разбора.
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