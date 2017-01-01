Автомобиль каршеринга попал в ДТП на Алтуфьевском шоссе

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Вечером 10 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Автомобиль "Киа Рио" двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. При повороте на дублёр у дома 50, водитель не справился с управлением, автомобиль зацепил бордюр, после чего автомобиль подбросило и после приземления он поехал по газону и остановился рядом с деревом. Как утверждают очевидцы, из автомобиля тут же выскочили 3 человека и скрылись в неизвестном направлении. В компании каршеринга, которой принадлежит автомобиль, сообщили, что его взял напрокат гражданин Украины. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.