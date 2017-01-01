Празднование Дня города на ВДНХ

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На ВДНХ отметили день города. В праздничной программе «Города детей» были: архитектурный карнавал-шествие, интерактивная сказка-спектакль, музыкальные концерты. Территория «Города детей» была разделена на шесть тематических зон: «Музей истории архитектуры», «Архитектурный институт», «Стройка», «Ландшафтная архитектура», «Кинолекторий» и «Образовательная ярмарка творческих студий». Около фонтана «Дружба народов» разместился главный арт-объект праздника — «Цветной город». Площадка напомила собой настоящий детский городок с кварталами, площадью, зданиями разной высоты.