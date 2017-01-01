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"День стекольщика" в день Выборов в Старом Осколе

Автор:
Nikolay Chernikh
Дата публикации:
00:14
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В середине дня, около 15 часов, 10 сентября в Старом Осколе на спуске с Путепровода района "Ламская" к рынку "Восточный" , обнаружено множество фрагментов битого стекла. Они располагались под рекламной конструкцией, стоящей прямо на газоне. Часть рекламного щита с изображением одного из кандидатов проходящих выборов, пострадала больше всего. Стекло на оборотной стороне рекламной конструкции в небольшой степени, но тоже деформировано и начинает осыпаться. По версии источника в правоохранительных органах в этот рекламный щит въехал грузовик. Но тогда на стойке, трубе, на которой крепится рекламное окно, остались бы заметные следы, деформации. Но их при первоначальном осмотре не обнаружено. Само окно стоит ровно. А вот осколки с него рассыпаны в радиусе около 3-х метров, уцелевшие части стекла потрескались и при слабом дуновении ветра падают на газони и тротуар, и разносятся на подошве обуви случайными прохожими на значительные расстояния. Родители с коляской, поднимающиеся на путепровод со стороны рынка, вынуждены были искать обходные пути. Достаточно ли продуманной является установка этого рекламного щита в этом месте? Выборы показали, что не совсем, раз оно угрожает безопасности граждан и их детей. Версию о том, случайно ли на месте ЧП оказались камень и веник, и связано ли это происшествие с Днем выборов в Белгородской области, наверняка, еще будут проверять. Что официально будет признано причиной происшествия - электоральная культура населения, выраженная таким образом, либо какой-то другой человеческий фактор, не столь уже и важно. Как очевидно то, что устранением последствий данного инцидента, угрожающих жизни и здоровью граждан, в Старом Осколе своевременно никто не занялся.

Россия, Белгородская область, Старый Оскол, Комсомольский проспект

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