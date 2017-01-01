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На востоке столицы внезапно полил дождь

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10.09 23:21
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Весь день воскресенья была по-летнему тёплая погода, но поздно вечером внезапно полил дождь.

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