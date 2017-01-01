В "Аптекарском огороде" открылся фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени"

Автор: Uwis Дата публикации: 10.09 23:46

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На фестивале "Краски осени-2017" представлена самая большая тыква когда-либо выращенная в России. Её вес - 437 кг. Также на выставке урожая посетители увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и другие дары природы.