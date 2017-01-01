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Главная  /  Репортажи  /  "Экологически чистая" работа Партизанской ГРЭС в Приморском крае

"Экологически чистая" работа Партизанской ГРЭС в Приморском крае

Автор:
vadim999
Дата публикации:
01:53
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"Экологически чистая" работа Партизанской ГРЭС в Приморском крае.

Россия, Приморский край, г. Партизанск, Партизанская ГРЭС

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