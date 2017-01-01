Автомобили сгорели в центре Москвы возле офиса адвоката Алексея Учителя
- Автор:
- Anzor54321
- Дата публикации:
- 09:57
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Два внедорожника, припаркованные по обеим сторонах дороги, загорелись в Староконюшенном переулке, у дома №5/14. Как видно на кадрах, пламень охватил передний капот серебристой иномарки. А вот у почерневшего автомобиля - практически весь кузов был в огне. Для ликвидации ЧП на место прибыли сотрудники МЧС.
Что стало причиной пожара - не известно. Однако рядом с машинами, как сообщает автор видео, были обнаружены кусочки бумаги с надписью "За Матильду гореть". Позднее оказалось, что пожар произошёл буквально под окнами офиса адвоката, который занимается делом Алексея Учителя - режиссера нашумевшего фильма "Матильда". К счастью, пострадавших в результате ЧП, как сообщает очевидец, нет.
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