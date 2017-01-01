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Главная  /  Репортажи  /  Автомобили сгорели в центре Москвы возле офиса адвоката Алексея Учителя

Автомобили сгорели в центре Москвы возле офиса адвоката Алексея Учителя

Автор:
Anzor54321
Дата публикации:
09:57
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Два автомобиля сгорели в центре Москвы. Пожар, по словам мобильного репортёра, случился в ночь с воскресенья на понедельник.

Два внедорожника, припаркованные по обеим сторонах дороги, загорелись в Староконюшенном переулке, у дома №5/14. Как видно на кадрах, пламень охватил передний капот серебристой иномарки. А вот у почерневшего автомобиля - практически весь кузов был в огне. Для ликвидации ЧП на место прибыли сотрудники МЧС.

Что стало причиной пожара - не известно. Однако рядом с машинами, как сообщает автор видео, были обнаружены кусочки бумаги с надписью "За Матильду гореть". Позднее оказалось, что пожар произошёл буквально под окнами офиса адвоката, который занимается делом Алексея Учителя - режиссера нашумевшего фильма "Матильда". К счастью, пострадавших в результате ЧП, как сообщает очевидец, нет.

Гореть за Матильду . Фотогалерея

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