"Лихие 90-е": в Солнечногорске ночью сгорел автомобиль
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 12:33
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По словам автовладельца, возгорание легковушки произошло в ночь с пятницы на субботу, около 02:00. Судя по видео, пожар удалось потушить. Однако машина выгорела практически полностью. А огнём повредило и припаркованный по соседству грузовик.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Однако автовладелец не считает пожар - случайностью. "Считаю это целенаправленным поджогом моей машины, связанным с моей общественной деятельностью.Таким образом организаторы данного преступления пытались меня напугать или предупредить!" - пишет автор видео.
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