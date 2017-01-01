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Главная  /  Репортажи  /  "Лихие 90-е": в Солнечногорске ночью сгорел автомобиль

"Лихие 90-е": в Солнечногорске ночью сгорел автомобиль

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
12:33
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В Солнечногорский район вернулись "лихие 90-е" - в этом уверен мобильный репортёр из деревни Тимоново, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автовладельца, возгорание легковушки произошло в ночь с пятницы на субботу, около 02:00. Судя по видео, пожар удалось потушить. Однако машина выгорела практически полностью. А огнём повредило и припаркованный по соседству грузовик.

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Однако автовладелец не считает пожар - случайностью. "Считаю это целенаправленным поджогом моей машины, связанным с моей общественной деятельностью.Таким образом организаторы данного преступления пытались меня напугать или предупредить!" - пишет автор видео.
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