На востоке столицы произошло ДТП с участием такси: один из автомобилей улетел в траву

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На пересечении Сиреневого бульвара и улицы 11-я Парковая произошло ДТП с участием автомобилей: такси Шевроле и ВАЗ 2114. За рулём ВАЗ 2114 находилась женщина, она пояснила, что её на перекрёстке не пропустил таксист. В результате чего она врезалась в него. После удара машину понесло в сторону и она влетела в бордюр. Далее автомобиль залетел на тротуар и по инерции укатился в траву и остановился около кустарника. В ДТП к счастью никто не пострадал. Участники аварии одидают приезд дорожной полиции.