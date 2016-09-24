Голландец пытался сбежать от полицейских после серьёзного ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:05
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Сначала его автомобиль на огромной скорости вылетел за пределы проезжей части. Затем перевернулся столько раз, что и не сосчитать. Ну а в довершение всего сбил фонарный столб - снова вылетел на асфальт и загорелся. Владелец после всего этого не просто смог самостоятельно выбраться из салона, но ещё и принялся удирать от стражей порядка на своих двоих.
Правда, далеко не убежал. Как сообщается, вскоре был задержан.
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