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Водитель пустил фуру без тормозов на отбойник, чтобы избежать жертв

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:22
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Грузовик без тормозов врезался в бетонный отбойник на горном перевале в Сочи. Драматический момент запечатлели на видео камеры наблюдения.

Спускаясь по дорожному серпантину, водитель обнаружил неисправность - но было поздно. Как пишут его знакомые в социальных сетях, мужчина специально направил машину на отбойник, чтобы избежать жертв. Арматура разлетелась по дороге, он выпал из кабины. Неуправляемый грузовик покатился дальше и съехал в кювет.

Водителю помогли очевидцы - его, как сообщается, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас в ГИБДД расследуют причины происшествия.
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