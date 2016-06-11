Водитель пустил фуру без тормозов на отбойник, чтобы избежать жертв
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:22
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Спускаясь по дорожному серпантину, водитель обнаружил неисправность - но было поздно. Как пишут его знакомые в социальных сетях, мужчина специально направил машину на отбойник, чтобы избежать жертв. Арматура разлетелась по дороге, он выпал из кабины. Неуправляемый грузовик покатился дальше и съехал в кювет.
Водителю помогли очевидцы - его, как сообщается, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Сейчас в ГИБДД расследуют причины происшествия.
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