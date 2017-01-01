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Ужасное существо попало в сети рыбакам в Приморье

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
  • 128
  • 1

ВНИМАНИЕ!!! Видео не рекомендуется смотреть людям с ослабленной психикой!!!
Ужасный улов достался приморским рыбакам.

В сети попало очень странное существо. Очевидцы сравнили его с пришельцем. У морского обитателя обнаружилось два рта. А его живот был похож на пузырь. Неприятный вид не испугал рыбаков. Один из них взял мутанта в руки. Как видно на кадрах, никакой агрессии существо не проявляло.

Сообщается, что рыбаки не могут определить, что за животное они поймали.
  • 128
  • 1

Комментарии (1)

  • ivannikovsascha
    15:23
    скорее всего это рыба -прилипала ... это не рот , а присоска ,при помощи которой она прилипает к киту и перемещается в океане , при этом не нанося ему никакого вреда
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