Ужасное существо попало в сети рыбакам в Приморье
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:50
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Ужасный улов достался приморским рыбакам.
В сети попало очень странное существо. Очевидцы сравнили его с пришельцем. У морского обитателя обнаружилось два рта. А его живот был похож на пузырь. Неприятный вид не испугал рыбаков. Один из них взял мутанта в руки. Как видно на кадрах, никакой агрессии существо не проявляло.
Сообщается, что рыбаки не могут определить, что за животное они поймали.
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