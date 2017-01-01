В Астрахани городской пляж превратили в свалку (ВИДЕО)
- Автор:
- Ordo80
- Дата публикации:
- 14:21
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По словам отдыхающего, зелёная зона превратилась буквально в свалку: повсюду пустые пластиковые бутылки, пакеты и прочий мусор. Местами над землёй возвышаются едва ли не горы бытовых отходов. Температура воздуха при этом держится около 40 градусов выше нуля.
"Совсем не хотят вывозить мусор," - пишет мобильный репортёр. "Хотя бы ставили урны, чтобы отдыхающим было, где оставлять мусор,"- предлагает автор видео. При этом, местный житель опасается, что при подобном отношении к свалке в скором времени несколько КамАЗов бытовых отходов смоет в Волгу.
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