В Астрахани городской пляж превратили в свалку

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В Астрахани городской пляж превратили в свалку (ВИДЕО)

Автор:
Ordo80
Дата публикации:
14:21
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"Очень грязный пляж!" - в таком состоянии находится одно из излюбленных мест отдыха жителей Астрахани. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял проблему на видео.

По словам отдыхающего, зелёная зона превратилась буквально в свалку: повсюду пустые пластиковые бутылки, пакеты и прочий мусор. Местами над землёй возвышаются едва ли не горы бытовых отходов. Температура воздуха при этом держится около 40 градусов выше нуля.

"Совсем не хотят вывозить мусор," - пишет мобильный репортёр. "Хотя бы ставили урны, чтобы отдыхающим было, где оставлять мусор,"- предлагает автор видео. При этом, местный житель опасается, что при подобном отношении к свалке в скором времени несколько КамАЗов бытовых отходов смоет в Волгу.

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