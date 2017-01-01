Апокалипсис по-американски: ураган "Ирма" продолжает движение по Флориде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:13
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На одном из побережий Багамских островов он, ни много ни мало, заставил отступить океан. Так, что на месте воды, как видно на кадрах, оказалась болотистая суша.
Местным жителям - оставалось только удивляться.
Как и пилоту, который поднял свой самолёт над штормом и запечател разгул стихии на видео. Лётчик увидел что-то вроде взбитых сливок. Плотную, абсолютно непрозрачную массу - сквозь которую было невозможно разглядеть даже смутные очертания земли. Впрочем, он-то был далеко - и мог наблюдать за стихией с безопасного расстояния.
Чего не скажешь о тех, кто оказался в эпицентре урагана. Им досаждают шквалистый ветер, проливные дожди и огромные волны на набережных. Снимать такие кадры - порой с риском для жизни - отваживаются только самые смелые мобильные репортёры.
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