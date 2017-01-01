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Главная  /  Репортажи  /  Апокалипсис по-американски: ураган "Ирма" продолжает движение по Флориде

Апокалипсис по-американски: ураган "Ирма" продолжает движение по Флориде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:13
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Ураган "Ирма", которому в конце минувшей недели предсказывали скорый спад, похоже, на самом деле и не думает успокаиваться.

На одном из побережий Багамских островов он, ни много ни мало, заставил отступить океан. Так, что на месте воды, как видно на кадрах, оказалась болотистая суша.

Местным жителям - оставалось только удивляться.

Как и пилоту, который поднял свой самолёт над штормом и запечател разгул стихии на видео. Лётчик увидел что-то вроде взбитых сливок. Плотную, абсолютно непрозрачную массу - сквозь которую было невозможно разглядеть даже смутные очертания земли. Впрочем, он-то был далеко - и мог наблюдать за стихией с безопасного расстояния.

Чего не скажешь о тех, кто оказался в эпицентре урагана. Им досаждают шквалистый ветер, проливные дожди и огромные волны на набережных. Снимать такие кадры - порой с риском для жизни - отваживаются только самые смелые мобильные репортёры.
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