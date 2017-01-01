В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первый день работы парка "Зарядье"

Первый день работы парка "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:53
  • 23
  • 0

Первый день работы парка "Зарядье".

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
17:25 | LaimeLaim
Летнее тепло 11 сентября в столице
49 0
14:09 | denis947
Парк "Зарядье" открылся для москвичей и гостей столицы