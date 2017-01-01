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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль чуть не сбил пешеходов в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Автомобиль чуть не сбил пешеходов в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:52
  • 46
  • 1

Серьёзное ДТП произошло в минувшую субботу на пересечении улицы Новомарьинской и Перервинского бульвара.

На записи с камер наблюдения видно, как водитель ВАЗ 2104 начинает поворачивать налево. В это время по встречной полосе движется "Kia Rio". Иномарка не пропускает отечественную легковушку. В результате чего "четвёрка" вылетает на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Люди бросаются врассыпную от транспортного средства.

Сообщается, что водитель вылетевшей на тротуар машины погиб. Двое человек в результате ДТП - пострадали.
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  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    16:07
    Кто же тогда вышел из авто на тротуаре на 18 секунде, если водитель погиб? Явно погиб пассажир, к которому водитель и бросился на помощь.
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