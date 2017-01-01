Автомобиль чуть не сбил пешеходов в результате ДТП на юго-востоке Москвы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:52
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На записи с камер наблюдения видно, как водитель ВАЗ 2104 начинает поворачивать налево. В это время по встречной полосе движется "Kia Rio". Иномарка не пропускает отечественную легковушку. В результате чего "четвёрка" вылетает на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Люди бросаются врассыпную от транспортного средства.
Сообщается, что водитель вылетевшей на тротуар машины погиб. Двое человек в результате ДТП - пострадали.
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