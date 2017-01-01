Выделенная полоса для общественного транспорта открылась на Новоясеневском проспекте Москвы 11 сентября

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Выделенная полоса для общественного транспорта открылась на Новоясеневском проспекте Москвы 11 сентября. Она проходит от Профсоюзной улицы до улицы Михаила Грешилова. С 11 сентября на Новоясеневском проспекте введена новая выделенная полоса для общественного транспорта. «Длина участка небольшая — 350 метров, но его ввод имеет большое значение для повышения качества работы маршрутов, осуществляющих транспортные связи со станцией метро “Теплый Стан”. Улично-дорожная сеть в этом районе до последнего времени использовалась в качестве стоянки для личных автомобилей, это осложняло подъезд городского транспорта к остановкам», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.