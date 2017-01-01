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Сквер Девичьего поля после благоустройства

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11.09 18:10
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  • 0

На сквере полностью заменили тротуарное покрытие, создали велодорожку и установили новые уличные фонари.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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