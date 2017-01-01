Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 сентября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 19:13
-
- 18
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 11 сентября, вошёл репортаж автора vadim999 об "Экологически чистой" работе Партизанской ГРЭС в Приморском крае.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 18
Комментарии (0)