Пятая волна сноса самостроя: ресторан "Пикадилли" на Калужской площади

Автор: tim777 Дата публикации: 11.09 21:04

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Столичные власти утвердили список объектов самостроя, которые попадут под новую волну сноса. Среди них — несколько известных объектов общепита. В утвержденный список вошли 78 объектов недвижимости общей площадью более 42 тыс. кв. м. Все эти объекты расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть, подчеркивается в сообщении. Под снос попадут, в частности, ресторан-бар «Пикадилли» на Калужской площади, паб «Молли Гвиннз» и кафе «Навоке» на Новом Арбате. Среди крупных объектов — здание площадью более 6 тыс. кв. м по адресу: Симферопольский бульвар, д. 11, и несколько объектов общей площадью свыше 1 тыс. кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1–4. Сегодня возле ресторана "Пикадилли" уже установлен щит с информацией о сроках добровольного сноса. В случае если хозяева заведения до 11 октября текущего года не проведут добровольный снос, то принудительный снос будет совершен силами Префектуры ЦАО г. Москвы.