Монтаж декораций к фестивалю «Круг света» на Дворцовом пруду в Останкине

26

26 0

Строительные работы по созданию декораций международного фестиваля «Круг света» в районе Останкинской телебашни вышли на финишную прямую. Рабочие создали сложнейшее техническое интерактивное пространство, с трибуной на 3000 зрителей и зрительской зоной вместимостью 200 тысяч человек. Дворцовый пруд станет главной площадкой фестиваля, который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября. Один из символов северо-востока столицы – Останкинская башня – не случайно была вновь выбрана центральной площадкой, где состоится открытие «Круга света». В этом году телецентр отмечает полувековой юбилей. Жители и гости СВАО в течение двух дней – 23 и 24 сентября – при помощи звука и света «совершат кругосветные путешествия», а Останкинская телебашня даже превратится в Эйфелевую. Как обещают организаторы мероприятий, зрители будут покорены масштабами и размахом действа. Что касается транспортного сообщения в дни проведения фестиваля «Круг света» в Останкине, столичным метрополитеном было принято решение об изменении работы монорельсовой системы. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18.00 до 20.00, — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Пассажирам было рекомендовано для проезда к площадкам фестиваля пользоваться ближайшими станциями метро — «ВДНХ», «Фонвизинская» и наземным городским транспортом. Кстати, в 2014 году, когда Останкинский пруд также был выбран главной площадкой фестиваля, работа общественного транспорта в день открытия была практически парализована. Ближайшие станции метро Калужско-Рижской линии, монорельс были перегружены, а транспорт по улице Академика Королева, по которой передвигаются автобусы и троллейбусы, стоял в 10-бальной пробке.