В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж декораций к фестивалю «Круг света» на Дворцовом пруду в Останкине

Монтаж декораций к фестивалю «Круг света» на Дворцовом пруду в Останкине

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11.09 21:03
  • 26
  • 0

Строительные работы по созданию декораций международного фестиваля «Круг света» в районе Останкинской телебашни вышли на финишную прямую. Рабочие создали сложнейшее техническое интерактивное пространство, с трибуной на 3000 зрителей и зрительской зоной вместимостью 200 тысяч человек. Дворцовый пруд станет главной площадкой фестиваля, который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября. Один из символов северо-востока столицы – Останкинская башня – не случайно была вновь выбрана центральной площадкой, где состоится открытие «Круга света». В этом году телецентр отмечает полувековой юбилей. Жители и гости СВАО в течение двух дней – 23 и 24 сентября – при помощи звука и света «совершат кругосветные путешествия», а Останкинская телебашня даже превратится в Эйфелевую. Как обещают организаторы мероприятий, зрители будут покорены масштабами и размахом действа. Что касается транспортного сообщения в дни проведения фестиваля «Круг света» в Останкине, столичным метрополитеном было принято решение об изменении работы монорельсовой системы. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18.00 до 20.00, — сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Пассажирам было рекомендовано для проезда к площадкам фестиваля пользоваться ближайшими станциями метро — «ВДНХ», «Фонвизинская» и наземным городским транспортом. Кстати, в 2014 году, когда Останкинский пруд также был выбран главной площадкой фестиваля, работа общественного транспорта в день открытия была практически парализована. Ближайшие станции метро Калужско-Рижской линии, монорельс были перегружены, а транспорт по улице Академика Королева, по которой передвигаются автобусы и троллейбусы, стоял в 10-бальной пробке.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11.09 23:08 | Uwis
Ход работ по установке монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби"
47 0
10.09 21:56 | Max_019
Празднование 870-летия столицы на Аллее Космонавтов
72 0
05.09 18:05 | Uwis
Большой мультимедийный экран смонтировали на фасаде здания филармонии в парке "Зарядье"