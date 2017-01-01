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Главная  /  Репортажи  /  В Парке Зарядье повреждён купол филармонии

В Парке Зарядье повреждён купол филармонии

Автор:
tim777
Дата публикации:
11.09 21:56
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11 сентября, на вторые сутки после официального открытия парка Зарядье произошло ЧП. Поступила информация о том, что на куполе филармонии разбили стекло. На месте удалось установить, что вход под купол для горожан закрыт с одной из сторон конструкции, а территория огорожена сигнальными лентами возле которых дежурят охранники с целью перенаправления посетителей. Отдельно стоит отметить для желающих попасть в парк "Зарядье", что доступ в него открыт со стороны Большого Москворецкого моста через рамки металлоискателей. Посещение парка возможно до 23:00, а доступ горожан только до 21:00. После 21:00 желающие попасть на территорию парка "Зарядье" уже зайти не смогут о чем их предупредят дежурящие сотрудники полиции.

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