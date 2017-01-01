Вечерние виды столицы с Парящего моста парка Зарядье

Автор: tim777 Дата публикации: 11.09 22:17

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После официального открытия парка "Зарядье" с 11 сентября посетить его может любой желающий. Одним из излюбленных мест горожан по праву можно назвать "Парящий мост". С наступлением ночных сумерек ажиотаж на Парящем мосту не угасает ни на минуту. На Парящем мосту для москвичей и гостей столицы открываются новые необычные виды на Москву и естественным образом отныне мост будет обязательной меккой для туристов, любителей селфи, а также и горожан, которые теперь могут увидеть пейзажи города.