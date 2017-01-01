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Ход работ по установке монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11.09 23:08
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  • 0

Ход работ по установке монумента жертвам политических репрессий "Стена скорби".

  • 14
  • 0

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