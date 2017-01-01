Непонятное явление в небе над Брянском

Автор: Степан Викторов Дата публикации: 00:18

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С севера очень быстро что-то пролетело белой полосой, раздался взрыв. Потом на небе появился след от поворачивающегося дыма, как от самолета. И волна полетела назад на север и остановилась выше солнца. Не было слов, я думал полетят камни вниз или самолет, но ничего не было. Что это было не знаю.

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67 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193216

Сам взрыв не заснял, только след. Солнце было очень большим, такое наблюдал первый раз в жизни. Я онемел от удивления. Никакого самолета не было. Сижу на балконе, смотрю и наблюдаю за солнцем, что-то странное солнце, не маленькое. Вдруг глухой взрыв, все содрогнулось, в небе стала появляться полоса от самолета. Потом повернуло и и след образовался в обратную сторону. Я побежал за смартфоном, полоса остановилась над солнцем. Я что-то комментировал, но пытался найти самолет или метеорит - ничего не было, все произошло за минуту. Если бы что-то было - увидел бы точно, так быстро ничего не летает.Россия, Брянск, Бежицкий район, улица Куйбышева, 103