В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Одуванчики распустились на юго-западе столицы

Одуванчики распустились на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:25
  • 14
  • 0

В столице настоящее лето и можно еще увидеть одуванчики. Для сентября такие температурные рекорды аномальны.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
10:39 | LaimeLaim
Ворона запуталась в пакете в одном из дворов в Москве
62 0
11.09 21:04 | tim777
Теплая комфортная погода в столице
16 0
11.09 15:58 | Artem_077
Выделенная полоса для общественного транспорта открылась на Новоясеневском проспекте Москвы 11 сентября
39 0
05.09 17:57 | mamleevvv
Подснежник взошёл в сентябре в Курганской области
32 0
01.05 17:39 | LaimeLaim
Одуванчики и форзиция расцвели в столице