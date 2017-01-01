Автомобиль вспыхнул на дороге в Москве (ВИДЕО)

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53 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193225

Автомобиль вспыхнул на дороге в Москве. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.По словам автора видео, возгорание произошло во вторник утром на Профсоюзной улице. Огнём охватило кузов автомобиля. На место прибыли сотрудники МЧС. Работа огнеборцев, как видно на кадрах, привлекала внимание прохожих. Некоторые останавливались, наблюдали за пожарными, снимали их слаженную работу на видео.Буквально за несколько минут сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать возгорание. Что стало причиной пожара - пока неизвестно. Информация о пострадавших не уточняется.