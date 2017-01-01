Нашествие бабочек сняли на видео в Твери

Автор: elenacarmen710 Дата публикации: 12:12

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193226

Это нашествие насекомых может претендовать на звание одного из самых красивых.Клумбу на одной из улиц в Твери облюбовали бабочки. По словам мобильного репортера, у цветов можно было увидеть самые разные виды легкокрылых: шоколадниц, павлиньих глаз, адмиралов. Они порхали над цветами, пили нектар.С чем связано столь массовое появление насекомых - неизвестно. Однако красивое зрелище обращало на себя внимание - в том числе и мобильного репортёра, который снял "нашествие" на видео.