Нашествие бабочек сняли на видео в Твери
- Автор:
- elenacarmen710
- Дата публикации:
- 12:12
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- 19
Клумбу на одной из улиц в Твери облюбовали бабочки. По словам мобильного репортера, у цветов можно было увидеть самые разные виды легкокрылых: шоколадниц, павлиньих глаз, адмиралов. Они порхали над цветами, пили нектар.
С чем связано столь массовое появление насекомых - неизвестно. Однако красивое зрелище обращало на себя внимание - в том числе и мобильного репортёра, который снял "нашествие" на видео.
- 19
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