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В Сиднее на пляж приплыла акула

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:32
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Один из пляжей австралийского Сиднея - пришлось закрыть для публики из-за акулы. Нежданную гостью запечатлели на видео.

Правда, хищная рыбина попала туда не по своей воле. Сообщается, что она оказалась ранена - и выброшена на берег из океана. После сообщений очевидцев её, как видно на кадрах, срочно транспортировали в ближайший водоём - и оставить там для восстановления.

Так что завсегдатаям общественного бассейна остаётся только ждать - когда они смогут вернуться к водным процедурам. Впрочем, возмущаться - никто не стал: ведь речь всё-таки о здоровье живого существа. Пусть и довольно опасного.

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