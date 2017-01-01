В Сиднее на пляж приплыла акула
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:32
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Правда, хищная рыбина попала туда не по своей воле. Сообщается, что она оказалась ранена - и выброшена на берег из океана. После сообщений очевидцев её, как видно на кадрах, срочно транспортировали в ближайший водоём - и оставить там для восстановления.
Так что завсегдатаям общественного бассейна остаётся только ждать - когда они смогут вернуться к водным процедурам. Впрочем, возмущаться - никто не стал: ведь речь всё-таки о здоровье живого существа. Пусть и довольно опасного.
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