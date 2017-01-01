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Десятки живых кур высыпались на дорогу В Краснодарском крае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:49
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Десятки живых кур - прямо на трассе. Такие кадры сняли в Краснодарском крае, где произошло ДТП с участием небольшого грузовика, перевозившего птицу.

Сообщается, что у его прицепа лопнуло заднее колесо. Он сначала накренился, потом - вообще оторвался от тягача и завалился набок. Оказался настолько хрупким, что тут же развалился на куски. Ну а куры - оказались на свободе. Правда, большинство из них, похоже были испуганы - или получили серьёзные повреждения.

Чем всё закончилось - неясно. Автомобиль, из которого вели съёмку, поехал дальше.
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