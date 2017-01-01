Десятки живых кур высыпались на дорогу В Краснодарском крае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:49
-
- 20
Сообщается, что у его прицепа лопнуло заднее колесо. Он сначала накренился, потом - вообще оторвался от тягача и завалился набок. Оказался настолько хрупким, что тут же развалился на куски. Ну а куры - оказались на свободе. Правда, большинство из них, похоже были испуганы - или получили серьёзные повреждения.
Чем всё закончилось - неясно. Автомобиль, из которого вели съёмку, поехал дальше.
- 20
Комментарии (0)