Наши Герои: портрет маршала М.И. Неделина появился на фасаде дома на западе Москвы

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193230

На западе столицы, на фасаде одного из домов, размещено граффити маршала Митрофана Ивановича Неделина.Митрофан Иванович родился 27 июля 1902 года в городе Борисоглебск Воронежской области. На военной службе с 1920 года. Окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта (1923), курсы усовершенствования комсостава артиллерии (1929 и 1934 года) и курсы усовершенствования высшего комсостава артиллерии при Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (1941). Службу в армии начал рядовым, затем стал командиром отделения и политбойцом. Участвовал в боях во время советско-польской войны 1920 года при ликвидации Тамбовского восстания 1920–1921 годов и басмачества в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года служил в артиллерийских частях, с 1925 года – политрук батареи, затем – полковой школы. В 1929–1937годах – командир батареи и дивизиона, начальник штаба артиллерии полка. В 1937–1939 годах участвовал в национально-революционной войне испанского народа 1936–1939 годов. По возвращении – командир артиллерийского полка, затем – начальник артиллерии стрелковой дивизии.В апреле 1941 года назначен командиром 4-й артиллерийской истребительно противотанковой бригады в КОВО. С этой бригадой в начале Великой Отечественной войны вступил в боевые действия с противником на Южном фронте. В последующем занимал должности: заместителя начальника артиллерии 18-й армии, заместителя командующего артиллерией 37-йармии, 56-йармии, заместителя командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта и командира 5-го артиллерийского корпуса (1941–1943 годы).С июля 1943 года до конца войны командовал артиллерией Юго-Западного (с 20.октября 1943 года - 3-й Украинский) фронта. Уверенно управлял артиллерией в Ясско-Кишинёвской, Будапештской и Венской операциях, решительно сосредоточивал основные силы артиллерии фронта на участках прорыва. За умелое руководство артиллерией 3-го Украинского фронта и мужество, проявленные при отражении крупных сил танков и пехоты противника северо-восточнее озера Балатон, М.И. Неделину присвоено звание Героя Советского Союза. После войны М.И. Неделин назначался командующим артиллерией Южной группы войск (1945—1946 годы), начальником штаба артиллерии ВС (1946—1948 годы), начальником Главного артиллерийского управления ВС (1948—1950 годы), командующим артиллерией Советской Армии (1950–1952 и 1953–1955), с января 1952 года по апрель 1953 года – заместитель военного министра СССР по вооружению. С марта 1955 года – заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике, с декабря 1959 года – главком РВСН.В целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны М.И. Неделин активно занимался созданием и организацией этого нового вида ВС. Под его руководством разработаны и испытаны первые образцы МБР и ракет средней дальности. Он проделал большую работу по формированию первых ракетных частей, подготовке и расстановке кадров ракетчиков и созданию основ боевого применения ракетных войскПогиб 24 октября 1960 года на 41 стартовой площадке Байконура при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях.