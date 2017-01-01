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Падающий самолет врезался в дерево в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:58
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Падающий самолет врезался в дерево в Соединенных Штатах Америки. Крутое воздушное пике сняла на видео камера видеонаблюдения, установленная на автопарковке.

Сообщается, что легкомоторная машина потеряла управление – пилот пытался ее выровнять, однако перед ним оказалось дерево. После столкновения самолет с треском рухнул вниз, сбив верхушку ствола и сломав пару крыльев. Пользователи утверждают, что это спасло авиатору жизнь – неожиданное препятствие замедлило падение и смягчило удар о землю.

В момент происшествия, по счастливому стечению обстоятельств, людей на автостоянке не оказалось.
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