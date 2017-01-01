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Главная  /  Репортажи  /  Белорецк замело: на Южном Урале выпал первый снег

Белорецк замело: на Южном Урале выпал первый снег

Автор:
kupriyan007
Дата публикации:
13:31
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На Южном Урале выпал первый снег. Кадры из Белорецка прислал мобильный репортёр.

Осадки, по словам мобильного репортёра, серьезно ограничили видимость на трассах в Белорецке, а мокрый асфальт создал опасность заноса. Также снег украсил деревья и траву вдоль трассы. Кроме того, как сообщает местный житель, снег сегодня наблюдался в Абзаково и Межгорье.

Снежную погоду метеорологи объяснили циклоном, который накрыл Республику и принес арктическую холодную воздушную массу. Вчера и сегодня, по прогнозам, практически всю Башкирию должны были накрыть дожди и местами снег.
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