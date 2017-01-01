Белорецк замело: на Южном Урале выпал первый снег

Автор: kupriyan007 Дата публикации: 13:31

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193233

На Южном Урале выпал первый снег. Кадры из Белорецка прислал мобильный репортёр.Осадки, по словам мобильного репортёра, серьезно ограничили видимость на трассах в Белорецке, а мокрый асфальт создал опасность заноса. Также снег украсил деревья и траву вдоль трассы. Кроме того, как сообщает местный житель, снег сегодня наблюдался в Абзаково и Межгорье.Снежную погоду метеорологи объяснили циклоном, который накрыл Республику и принес арктическую холодную воздушную массу. Вчера и сегодня, по прогнозам, практически всю Башкирию должны были накрыть дожди и местами снег.