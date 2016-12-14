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Такси загорелось в результате ДТП в Кемерове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:39
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Такси загорелось после дорожной аварии в Кемерове. ДТП запечатлела на видео камера наблюдения.

Авария случилась на регулируемом перекрестке. Водитель пытался повернуть налево на зеленый свет, но не учел, что навстречу ему мчится другая легковушка. На большой скорости она ударила в правый бок такси, машину отбросило на несколько метров.

Сообщается, что несколько человек получили травмы. С огнем справились за несколько минут при помощи автомобильных огнетушителей. Пользователи предполагают, что из-за удара в такси лопнул топливный шланг - из-за чего и начался пожар.
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