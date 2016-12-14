Такси загорелось в результате ДТП в Кемерове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:39
-
- 26
Авария случилась на регулируемом перекрестке. Водитель пытался повернуть налево на зеленый свет, но не учел, что навстречу ему мчится другая легковушка. На большой скорости она ударила в правый бок такси, машину отбросило на несколько метров.
Сообщается, что несколько человек получили травмы. С огнем справились за несколько минут при помощи автомобильных огнетушителей. Пользователи предполагают, что из-за удара в такси лопнул топливный шланг - из-за чего и начался пожар.
- 26
Комментарии (0)