Метеоролог с риском для жизни измерил силу ветра во время урагана "Ирма" во Флориде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:50
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Мужчина, рискуя жизнью, в ручную - то есть, со специальным прибором в руках, измерил скорость ветра во время мощнейшего урагана Ирма. Вместе с коллегами ученый добрался практически до самого центра урагана. И в итоге получил желанные цифры.
Сообщается, что скорость ветра в момент измерения составила около 190 км в час! Это более 50 м/с. Не удивительно, что на вид крепкого мужчину сбивало с ног и даже чуть не унесло порывом. Ну а видео стремительно набирает популярность в сети.
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