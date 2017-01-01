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Метеоролог с риском для жизни измерил силу ветра во время урагана "Ирма" во Флориде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
  • 26
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Работа метеоролога может быть очень даже опасной. Это наглядно продемонстрировал специалист из США.

Мужчина, рискуя жизнью, в ручную - то есть, со специальным прибором в руках, измерил скорость ветра во время мощнейшего урагана Ирма. Вместе с коллегами ученый добрался практически до самого центра урагана. И в итоге получил желанные цифры.

Сообщается, что скорость ветра в момент измерения составила около 190 км в час! Это более 50 м/с. Не удивительно, что на вид крепкого мужчину сбивало с ног и даже чуть не унесло порывом. Ну а видео стремительно набирает популярность в сети.
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