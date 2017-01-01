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Главная  /  Репортажи  /  Дым идёт из труб "Норильского никеля" в Мончегорске

Дым идёт из труб "Норильского никеля" в Мончегорске

Автор:
Tsar70
Дата публикации:
14:27
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Житель Мончегорска обеспокоен состоянием окружающей среды в городе. А всё из-за того, что из труб "Норильского никеля" идёт дым. "Куда деваются деньги на экологию, если они выделяются? Городу грозит экологическая катастрофа," - пишет мобильный репортёр.
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