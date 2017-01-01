Разбитая дорога в городе Чебаркуль Челябинской области

Автор: leonc Дата публикации: 14:18

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32 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193237

Рытвины, колдобины и грязь - такая дорога, по словам мобильного репортёра, ведёт к месту падения челябинского метеорита в городе Чебаркуле.По документам, как сообщает автор видео, здесь пролегает настоящая дорога. На деле же проезжая часть больше напоминает непроезжую. Двигаться здесь можно, по словам мобильного репортера, не больше 20 км/ч. "А что тут делается, когда дожди проходят - можно только догадываться!" - пишет автор видео.Власти стараются сделать это знаковое место - притягательным для туристов. Да и прекрасная природа Чебаркульского озера, в которое в феврале 2013 года упал метеорит, способствует этому. Однако добраться до местной достопримечательности по такой дороге, по мнению мобильного репортёра, довольно проблематично. "А здесь живут люди. Не знаю, как живут," - заключает автор видео.