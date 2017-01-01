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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в городе Чебаркуль Челябинской области

Разбитая дорога в городе Чебаркуль Челябинской области

Автор:
leonc
Дата публикации:
14:18
  • 32
  • 1

Рытвины, колдобины и грязь - такая дорога, по словам мобильного репортёра, ведёт к месту падения челябинского метеорита в городе Чебаркуле.

По документам, как сообщает автор видео, здесь пролегает настоящая дорога. На деле же проезжая часть больше напоминает непроезжую. Двигаться здесь можно, по словам мобильного репортера, не больше 20 км/ч. "А что тут делается, когда дожди проходят - можно только догадываться!" - пишет автор видео.

Власти стараются сделать это знаковое место - притягательным для туристов. Да и прекрасная природа Чебаркульского озера, в которое в феврале 2013 года упал метеорит, способствует этому. Однако добраться до местной достопримечательности по такой дороге, по мнению мобильного репортёра, довольно проблематично. "А здесь живут люди. Не знаю, как живут," - заключает автор видео.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    15:46
    Уважаемый leonc, уточните, пожалуйста, когда снято видео?
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