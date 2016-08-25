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Со стены здания демонтировали табличку о Борисе Немцове

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:45
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С дома, где жил известный политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку, ранее установленную жильцами дома. табличку демонтировали представители движения, доставившие ее в ОВД по Центральному округу. Отмечается, что активисты написали заявление в полицию "с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску". Как пишет "Эхо Москвы", жильцы дома 9 по Климентовскому переулку полагают, что стены дома являются общим имуществом, а табличка - их собственностью, и рассматривают ее снятие как акт вандализма и самоуправства. Мемориальную табличку с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" установили на доме политика 7 сентября. Решение об ее установлении на фасаде дома приняли собственники квартир дома. Голосование за установку мемориала организовал муниципальный депутат Сергей Марков, который живет в этом доме. В тот же день власти Москвы заявили, что установка таблички не была согласована с городскими властями, и доску могут демонтировать. Ранее представитель ведомства говорил, что мемориалы устанавливаются только через 10 лет после смерти человека или через два года - по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил "Интерфаксу", что префектура, которая проводит рейды по выявлению незаконно установленных объектов, "не доехала до дома, где установили табличку Немцову".

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