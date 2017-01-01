Полицейский спас котёнка на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:46
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Животное оказалось посередине проезжей части. И, как видно на кадрах, очень медленно и неуклюже ступало между колесами автомобилей и мотоциклов. Загорись зелёный сигнал светофора - и неизвестно, что могло бы случиться с котёнком. Однако сотрудник полиции улучил момент - пока горел красный - и выбежал на проезжую часть. Подхватил пушистого и под слегка изумлённые взгляды байкеров унёс живой комочек с дороги.
"Миру нужны такие люди, как этот полицейский!" - пишут в комментариях к ролику пользователи Сети.
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