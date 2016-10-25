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Люди идут по пояс в воде из-за наводнения на Филиппинах

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:30
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Сильнейший потоп произошёл в столице Филиппин - Маниле. А всё - из-за тропической депрессии "Маринг", которая, как сообщается, обрушила на город мощные ливни и ветер с порывами до 100 метров в секунду.

Местные жители выкладывают в Сети последствия непогоды. Кадры - впечатляют. Улицы превратились в гигантские водоёмы. В которых автомобили утопают по фары. Пешеходам - не лучше. Люди, как видно на кадрах, передвигаются по затопленным улицам по пояс в воде. А в некоторых местах - уровень воды ещё выше.

Какой ущерб нанёс потоп городу - пока не сообщается. Информация о пострадавших в результате непогоды - неизвестна.
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