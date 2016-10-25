Люди идут по пояс в воде из-за наводнения на Филиппинах
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:30
-
- 19
Местные жители выкладывают в Сети последствия непогоды. Кадры - впечатляют. Улицы превратились в гигантские водоёмы. В которых автомобили утопают по фары. Пешеходам - не лучше. Люди, как видно на кадрах, передвигаются по затопленным улицам по пояс в воде. А в некоторых местах - уровень воды ещё выше.
Какой ущерб нанёс потоп городу - пока не сообщается. Информация о пострадавших в результате непогоды - неизвестна.
- 19
Комментарии (0)