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ГУМ сменил оформление на осеннее

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:23
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ГУМ с приходом осени сменил внутреннее оформление: на всех линиях появились деревьях с всеми оттенками осени листьями.

  • 17
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