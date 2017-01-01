Горожане и гости столицы с интересом изучают новый парк "Зарядье"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:25

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Второй день как открылся в центре столицы новый парк "Зарядье". Горожане и гости столицы с интересом изучают новый парк. Попадая на территорию посетителям открываются живописные виды на столицу с необычных ракурсов. Гуляя по тропинкам вы знакомитесь с различной растительностью, много уютных уголков , где можно отдохнуть. Большой популярностью пользуется "парящий мост" над Москва-рекой. На мосту есть удобная длинная скамейка , на которой можно сделать селфи и просто отдохнуть. В Медиацентре можно приобрести билеты в музей и в ледяную пещеру (пещера откроется не раньше октября). Необычная "космическая" архитектура создает атмосферу, что вы попали в совсем другой мир отличный от привычного нам. Небольшие пруды с кувшинками и искусственными туманами в жаркую погоду создают приятную прохладу. Чтобы газоны не вытаптывали создали специальные дорожки, если вам что-то хочется посмотреть поближе вы встаете на эту дорожку. Все таблички с предупреждениями на трех языках : русском, английском и китайском. Парк открыт ежедневно до позднего вечера.