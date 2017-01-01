"Чистая" вода течет из кранов водопровода в домах города Пыть-ях в ХМАО

Автор: AlexsanDeR Дата публикации: 15:48

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"Чистая" вода течет из кранов водопровода в домах города Пыть-ях в ХМАО. 3-й микрорайон, д. 72.