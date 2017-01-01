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Главная  /  Репортажи  /  Подросток получил серьёзные травмы в результате ДТП на улице Речников в Москве

Подросток получил серьёзные травмы в результате ДТП на улице Речников в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:38
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На юге Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. На улице Речников, напротив дома № 28 автомобиль "ВАЗ 2109" совершил наезд на пешехода. Со слов очевидцев, подросток перебегал дорогу в неположенном месте, примерно в 20 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель автомобиля не успел вовремя заметить и остановить автомобиль. От удара пострадавшего отбросило в сторону, а сам автомобиль получив механические повреждения остановился на зебре. В результате ДТП, подросток в возрасте 15 лет получил различные серьёзные травмы и был госпитализирован в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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