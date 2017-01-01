Жаркая погода установилась в столичном регионе
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 20:21
-
- 30
В столичном регионе установилась не по-сентябрьски жаркая погода. Во вторник днём температура воздуха прогрелась до 26,5 градусов. Многие горожане не смотря на рабочий день вышли прогуляться в парки и на набережные. Особый ажиотаж людей замечен на пирсе вдоль благоустроенной набережной возле "парящего моста". Ожидается, что в ближайшие дни температура будет выше нормы и будет соответствовать больше показателям июня и июля.
- 30
Комментарии (0)