Жаркая погода установилась в столичном регионе

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В столичном регионе установилась не по-сентябрьски жаркая погода. Во вторник днём температура воздуха прогрелась до 26,5 градусов. Многие горожане не смотря на рабочий день вышли прогуляться в парки и на набережные. Особый ажиотаж людей замечен на пирсе вдоль благоустроенной набережной возле "парящего моста". Ожидается, что в ближайшие дни температура будет выше нормы и будет соответствовать больше показателям июня и июля.