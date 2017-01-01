Установка новых автобусных остановок на Сельскохозяйственной улице в столице
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:10
-
- 25
Новых остановок становится всё больше, выглядят они современно. Устанавливать их начали больше года назад, сейчас такие остановки уже не выглядят экзотикой, но внимание к себе по-прежнему привлекают.
Все новые остановки будут оборудованы видеонаблюдением, бесплатным WiFi и зарядками для телефонов и гаджетов. В настоящее время в столице насчитывается более 600 современных остановок.
- 25
Комментарии (0)