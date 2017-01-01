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Установка новых автобусных остановок на Сельскохозяйственной улице в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:10
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В Москве продолжается замена старых остановок общественного транспорта на новые. В Северо-Восточном округе столицы в данный момент заменяют абсолютно все остановочные пункты, расположенные на Сельскохозяйственной улице в районе Ростокино. Одну остановку уже установили и благоустроили территорию рядом, осталось лишь подключить электрику. На всех остальных продолжается укладка плитки.

Новых остановок становится всё больше, выглядят они современно. Устанавливать их начали больше года назад, сейчас такие остановки уже не выглядят экзотикой, но внимание к себе по-прежнему привлекают.

Все новые остановки будут оборудованы видеонаблюдением, бесплатным WiFi и зарядками для телефонов и гаджетов. В настоящее время в столице насчитывается более 600 современных остановок.

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